Королева. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/n153170-traurnaya-koroleva-elizaveta-ii-otkajetsya-ot-samostoyatelnyh-vizitov-posle-smerti-muja.html

Ракурс

Елизавета II откажется от самостоятельных рабочих визитов после внезапной смерти своего мужа принца Филиппа.

Во время визитов 94-летнюю королеву Великобритании будут сопровождать старшие члены королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что сейчас Букингемский дворец и члены королевской семьи прилагают все усилия, чтобы обеспечить королеву Елизавету II как можно большей поддержкой после смерти принца Филиппа.

Теперь старшие члены королевской семьи будут сопровождать королеву во время всех его публичных выходов. Так, главными сопровождающим королевы станут принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон, граф и графиня Вессекськие и принцесса Анна.

В Букингемском дворце сообщают, что королева планирует вернуться к исполнению обязанностей после того, как закончится двухнедельный официальный траур. То есть это произойдет 22 апреля, на следующий день после ее 95-летия.

Напомним, ранее мы сообщали, что британский принц Уильям, старший сын принца Чарльза и его первой жены принцессы Дианы, почтил память недавно умершего мужа королевы Елизаветы II, опубликовав трогательное фото принца Филиппа с его правнуком, принцем Джорджем.