Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Волонтера, которая помогала военным, изнасиловали и убили в Никополе. Фото: Новинарня

Волонтера, которая помогала военным, изнасиловали и убили в Никополе (ФОТО)

13 апр 2021, 12:03
999

Убийство волонтера Анжелы Мончинской произошло в городе Никополь Днепропетровской области.

51-летнюю женщину 12 апреля в 5.40 доставили в травматологическое отделение с телесными повреждениями, в результате которых она скончалась. Об этом информируют в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Правоохранители не называют фамилию умершей, однако «Никопольская правда» пишет, что это Мончинская. По данным издания, женщина работала администратором в подпольном игровом клубе.

Охранник этого заведения напал на нее, изнасиловал и забрал деньги из кассы, а чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджог помещение.

По подозрению в нанесении травм полиция задержала 25-летнего мужчину. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Мончинская много лет помогала украинским военнослужащим: ездила на фронт, привозила им продукты и необходимые вещи. Женщина также награждена медалью «За верность украинскому народу».


Напомним, ранее в селе Старые Кодаки, вблизи Днепра, нашли сожженный автомобиль Toyota Highlander с человеческими останками. Подозревают, что тело может принадлежать 42-летнему местному предпринимателю и волонтеру Анатолию Мищенко, который имел активную проукраинскую позицию.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров