Биткоин. Фото: IStock

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Ракурс

Курс биткоина продолжает безумно расти и бить все рекорды. Стоимость криптовалюты по состоянию на 13 апреля 2021 года достигла отметки 62,5 тыс.

Это новый исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Сообщается, что во время торговой сессии биткоин вырос почти на 3%, его стоимость по состоянию на 11.00 по киевскому времени достигла отметки 62,513 долл. Стоимость валюты побила очередной рекорд.

Отметим, что до этого, 10 апреля, биткоин пытался установить новый исторический рекорд, но рост валюты остановился на отметке 61,600 долл.

За год валюта выросла в цене более чем вдвое на фоне признания ее как средства платежа и инвестиции, а также стала привлекательной для инвесторов, ищущих высокодоходные активы с низкими процентными ставками.

Напомним, ранее мы сообщали, что криптовалюта биткоин к концу года может резко возрасти. В ближайшие девять месяцев стоимость одной монеты биткоина может достичь 400 тыс. долл. Такие выводы сделал стратег издание Bloomberg Майк Макглоун, сравнив текущее положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс популярной криптовалюты достигал пиков.