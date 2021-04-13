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Ракурс
Биткоин. Фото: IStock

Биткоин снова достиг исторического максимума — сколько стоит криптовалюта (ИНФОГРАФИКА)

13 апр 2021, 12:17
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Курс биткоина продолжает безумно расти и бить все рекорды. Стоимость криптовалюты по состоянию на 13 апреля 2021 года достигла отметки 62,5 тыс.

Это новый исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Курс биткоина. Скриншот: CoindeskСообщается, что во время торговой сессии биткоин вырос почти на 3%, его стоимость по состоянию на 11.00 по киевскому времени достигла отметки 62,513 долл. Стоимость валюты побила очередной рекорд.

Курс биткоина. Скриншот: CoindeskОтметим, что до этого, 10 апреля, биткоин пытался установить новый исторический рекорд, но рост валюты остановился на отметке 61,600 долл.


За год валюта выросла в цене более чем вдвое на фоне признания ее как средства платежа и инвестиции, а также стала привлекательной для инвесторов, ищущих высокодоходные активы с низкими процентными ставками.

Напомним, ранее мы сообщали, что криптовалюта биткоин к концу года может резко возрасти. В ближайшие девять месяцев стоимость одной монеты биткоина может достичь 400 тыс. долл. Такие выводы сделал стратег издание Bloomberg Майк Макглоун, сравнив текущее положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс популярной криптовалюты достигал пиков.

Источник: Ракурс


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