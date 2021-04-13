Без грошей МВФ уряду доведеться урізати держбюджет. Фото: RT

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Гроші Міжнародного валютного фонду дозволять Україні легше пережити 2021 рік та стати на шлях економічного зростання.

Однак без цього фінансування будуть проблеми, бо цьогоріч Україна змушена віддати 600 млрд грн боргу, з них 150 млрд грн — відсотки. Питання сплати боргу за березень закрили, наступний місяць виплат — вересень. Крім того, Україна знаходиться в зоні дефіциту держбюджету. Про це 13 квітня радник президента з економічних питань Олег Устенко повідомив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Якщо б у минулому році економіка не впала і в світі була нормальна ситуація, можна було б наполягати, що дефіцит держбюджету зависокий як для бідної країни. А в цьому році він планується близько 5% ВВП, — заявив він.

За словами Устенка, до липня влада має бути повністю зробити все, що передбачено програмою співпраці з МВФ — ВРУ ухвалить зміни до законодавства для підвищення незалежності Нацбанку та інші законопроекти, необхідні для кредиту. У разі провалу цих задумів доведеться починати підготовку до перегляду бюджету.

При цьому на Банковій зазначають, що не можуть піти на зниження дефіциту, оскільки це означатиме прибрати сильний імпульс для розвитку економіки. Чиновники погоджуються, що фінансувати дефіцит держбюджету без програми з МВФ можна, але це дуже складно. При цьому у Зеленського не хочуть повторення ситуації 2019 року, коли Україна вийшла на зовнішні ринки запозичення капіталу і випустила євробонди на 9,8% річних у євро.

Нагадаємо, наприкінці березня очільник представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв, що дискусії щодо першого перегляду програми stand by все ще тривають і залишається низка питань, передбачити терміни вирішення яких на сьогодні важко.