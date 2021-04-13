Зеленский. Фото: Страна

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Агрессия России на украинских границах продолжает наращиваться. Президент Украины Владимир Зеленский пытается связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но в Кремле его запросы на телефонный разговор игнорируют.

Россия избегает обсуждения эскалации конфликта на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, передает «Суспільне».

Сообщается, что первый запрос президент Зеленский направил 26 марта, когда на фронте погибли четверо украинских военных.

Мы надеялись на телефонный разговор, однако пока мы ответа не получили. Мы очень надеемся, что это не является признаком того, что Москва отказывается от диалога, — сказала Мендель.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает вероятности российского вторжения, но он убежден, что Украина к этому готова. По его словам, вторжение России — это вполне реальный сценарий развития конфликта.