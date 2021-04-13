Телескоп Hubble сделал впечатляющий снимок скопления галактик

https://racurs.ua/n153181-teleskop-hubble-sdelal-vpechatlyauschiy-snimok-skopleniya-galaktik.html

Ракурс

Телескоп Hubble запечатлел скопление галактик Abell 2813, масса которых настолько велика, что искривляет проходящий сквозь созвездия свет от других галактик.

Это скопление действует как гравитационная линза, заставляя свет из более отдаленных галактик сгибаться вокруг него. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории NASA.

Среди крошечных точек, спиралей и овалов, которые являются галактиками, относящимися к скоплению, есть несколько четких фигур в форме полумесяца. Эти согнутые дуги света являются яркими примерами явления, известного как гравитационное линзирование.

Такое же гравитационное линзирование происходит, когда масса объекта заставляет свет сгибаться. Согнутые полумесяцы на этом изображении не являются изогнутыми галактиками.

Они являются светом от галактик, которые на самом деле находятся за пределами Abell 2813.

Галактическое скопление имеет столь большую массу, что оно действует как гравитационная линза, заставляя свет из более отдаленных галактик сгибаться вокруг него. Эти искажения могут иметь различную форму — длинные линии или дуги.

Напомним, телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 7678. Она расположена в созвездии Пегаса за 164 млн световых лет от Земли.