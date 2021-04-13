Призов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153183-pryzov-u-viysko-na-prykarpatti-shokovani-vidsotkom-vidmovy-slujyty.html

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Призов 2021 року обернувся несподіванкою кількістю відмов від служби. Понад 85% призовників в Івано-Франківську не з’явилися для проходження строкової служби.

·З призовників Івано-Франківської міської територіальної громади до центру комплектування та соціальної підтримки пришли лише 528 з 3 тис. 555 призовників. Про це повідомив військовий комісар центру Віктор Сорокопуд.

Повідомляється, що робота призовної комісії розпочалась 1 квітня. З того часу неявка призовників на Івано-Франківщині склала 3 тис. 27 призовників. Військовий комісар заявив, що проходити строкову службу повинні громадяни з 18 до 27 років.

Таку кількість призовників він пояснив низьким рівнем правової свідомості та культури громадян, відсутністю почуття обов’язку та відповідальності перед своєю Батьківщиною та нерозумінням свого конституційного обов’язку.

Щоби виправити ситуацію, військовий комісар пропонує оприлюднити прізвища юнаків, які підлягають призову. Також 18 березня до Нацполіції передали список призовників, які ухиляються від проходження служби.

Як відомо, 7−8 квітня відбулися перші відряджання юнаків до ЗСУ. Станом на 13 квітня почали проходити службу 10 чоловіків. Наступна відправка запланована на 15 квітня. Й остання — на 17 червня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що весняний призов в армію в Україні стартує з 1 квітня і триватиме до кінця червня 2021 року. На службу призвуть чоловіків від 18 до 27 років, у яких немає підстав для звільнення від служби. При цьому всього призвати на строкову службу у квітні-червні 2021 року мають 14 тис. 246 осіб. У середньому кількість призовників у кожній області коливається в районі 600 осіб.