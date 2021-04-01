Пенсії, карантин, призов і тарифи — як змінюється життя українців з 1 квітня, фото — Главком

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Традиційно з 1 квітня в Україні змінюються деякі закони і запроваджуються нововведення.

Цього року у цей день змінився вік виходу на пенсію для жінок, почався новий перерахунок пенсійних виплат, розпочався призов до армії. Через спалах коронавірусу у деяких регіонах вводять жорсткіші карантинні обмеження.

Нові пенсії

Виплати, по перше, перерахують, а, по-друге, вік виходу на пенсію для жінок зросте з 59,5 до 60 років. Як пояснила прес-служба ПФУ вік і правила виходу на пенсію у чоловіків і жінок будуть однакові.

Нововведення стосується українок, які виходитимуть на заслужений відпочинок з 1 квітня. Жінки, які народилися у період від 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року, зможуть отримати виплату за старими правилами.

Для виходу на пенсію в 60 років, потрібно виконати такі вимоги щодо стажу:

щоб вийти на пенсію в 60 років потрібно 28 років стажу;

щоб вийти на пенсію в 63 роки потрібно від 18 до 28 років стажу;

щоб вийти в 65 років потрібно від 15 до 18 років стажу.

ПФУ проіндексує пенсії українцям, які вийшли на відпочинок і працюють. На перерахунок можуть розраховувати ті, хто вийшов на пенсію два роки тому. Індексація відбудеться автоматично, додатково до Пенсійного фонду звертатися не потрібно.

Сума збільшення буде визначатися індивідуально для кожного працюючого пенсіонера.

Нові виплати залежатимуть від розміру заробітної плати, від якої нараховується пенсія.

Формула розрахунку пенсії наступна:

пенсія = середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Трудовий стаж обчислюється у відсотках (1 рік = 1%). До нього зарахують весь час, який особа пропрацювала з моменту останнього перерахунку пенсії або виходу на пенсію.

Комунальні тарифи

Ціни на електроенергію у квітні залишається на незмінному рівні —1,68 грн за кВт-год.

Але зміниться ціна на газ, оскільки урядове обмеження щодо пільгової вартості газу для населення втрачає чинність і постачальники повернуться до ринкових цін. Газопостачальні компанії вже визначилися із вартістю блакитного палива на квітень і чимало з них залишили ціну на тому ж рівні.

Деякі компанії встановили ціни вищі за березневий тариф. Тарифи на газ у квітні-2021 для населення коливаються від 6,7 до 8,85 грн/кубометр, транспортування оплачується окремо.

З 1 травня усі газотрейдери повинні запропонувати споживачам річний тариф.

Призов у військо

В Україні 1 квітня розпочинається весняний призов на військову строкову службу. Згідно з указом президента, він триватиме до червня. Генштаб ЗСУ планує призвати 14 тис. 246 осіб в ЗСУ, спецслужбу транспорту, Нацгвардію та прикордонну службу.

Кількість призовників цього року зменшено у зв’язку зі збільшенням чисельності військовослужбовців за контрактом.

Призовники у військових частинах відбудуть 14-денний карантин.

Зміни в медицині

Від 1 квітня за пологи платить національна служба здоров’я, а не пацієнтка. Ціна цих послуг становить 10 тис. 382 грн. У суму входять фізіологічні пологи і кесарів розтин, ліки, палата, медична допомога у критичних станах. В уряді застерігають, що лікарні, які спробують вимагати гроші в пацієнток, втратять контракт.

Зміниться сума й на медичну допомогу новонародженим. Догляд за недоношеними немовлятам вагою до 1,5 кг збільшиться до 130 тис., понад 1,5 кг — до 25 тис.

Карантинні обмеження в регіонах

Окремі регіони України посилюють карантин. Жорсткіші обмеження будуть діяти у Києві (від 5 до 16 квітня), у Миколаєві (до 4 квітня), у Дніпрі (до 12 квітня), у Львові (до 12 квітня), у Полтавській області (від 3 до 17 квітня), у Черкасах (дистанційне навчання в школах), на Закарпатті (до 5 квітня).