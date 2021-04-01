Пенсии, карантин, призыв и тарифы — как меняется жизнь украинцев 1 апреля, фото — Главком

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Традиционно с 1 апреля в Украине меняются некоторые законы и вводятся новшества.

В 2021 году в этот день изменился возраст выхода на пенсию для женщин, начался новый перерасчет пенсионных выплат, начался призыв в армию. Из-за вспышки коронавируса в некоторых регионах вводят жесткие карантинные ограничения.

Новые пенсии

Выплаты, во-первых, пересчитают, а, во-вторых, возраст выхода на пенсию для женщин возрастет с 59,5 до 60 лет. Как пояснила пресс-служба ПФУ, возраст и правила выхода на пенсию у мужчин и женщин будут одинаковы.

Нововведение касается украинок, которые будут выходить на заслуженный отдых с 1 апреля. Женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, смогут получить выплату по старым правилам.

Для выхода на пенсию в 60 лет, нужно выполнить следующие требования по стажу:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужны 28 лет стажа;

чтобы выйти на пенсию в 63 года требуется от 18 до 28 лет стажа;

чтобы выйти в 65 лет нужно от 15 до 18 лет стажа.

ПФУ проиндексирует пенсии украинцам, одновременно вышедшим на отдых и работающим. На перерасчет могут рассчитывать те, кто вышел на пенсию два года назад. Индексация произойдет автоматически, дополнительно в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Сумма увеличения будет определяться индивидуально для каждого работающего пенсионера.

Новые выплаты будут зависеть от размера заработной платы, от которой начисляется пенсия.

Формула расчета пенсии следующая:

пенсия = средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.

Трудовой стаж исчисляется в процентах (1 год = 1%). В него зачислят все время, которое человек проработал с момента последнего перерасчета пенсии или выхода на пенсию.

Коммунальные тарифы

Цена на электроэнергию в апреле остается на неизменном уровне — 1,68 грн за кВт-час.

Но изменится цена на газ, поскольку правительственное ограничение льготной стоимости газа для населения теряет силу и поставщики вернутся к рыночным ценам. Газоснабжающие компании уже определились со стоимостью голубого топлива на апрель и многие из них оставили цену на том же уровне.

Некоторые компании установили цены выше мартовского тарифа. Тарифы на газ в апреле-2021 для населения колеблются от 6,7 до 8,85 грн/кубометр, транспортировка оплачивается отдельно.

С 1 мая все газотрейдеры должны предложить потребителям годовой тариф.

Призыв в армию

В Украине 1 апреля начинается весенний призыв на военную срочную службу. Согласно указу президента, он продлится до июня. Генштаб ВСУ планирует призвать 14 тыс. 246 человек в ВСУ, спецслужбу транспорта, Нацгвардию и пограничную службу.

Количество призывников этого года уменьшено в связи с увеличением численности военнослужащих по контракту. Призывники в воинских частях отбудут 14-дневный карантин.

Изменения в медицине

С 1 апреля за роды платит национальная служба здоровья, а не пациентка. Цена этих услуг составляет 10 тыс. 382 грн. В сумму входят физиологические роды и кесарево сечение, лекарства, палата, медицинская помощь в критических состояниях. В правительстве предупреждают, что больницы, которые попытаются требовать деньги у пациенток, потеряют контракт.

Изменится сумма и на медицинскую помощь новорожденным. Уход за недоношенными младенцами весом до 1,5 кг увеличится до 130 тыс., более 1,5 кг — до 25 тыс.

Карантин в регионах

Отдельные регионы Украины усиливают карантин. Жесткие ограничения будут действовать в Киеве (от 5 до 16 апреля), в Николаеве (до 4 апреля), в Днепре (до 12 апреля), во Львове (до 12 апреля), в Полтавской области (от 3 до 17 апреля), в Черкассах (дистанционное обучение в школах), на Закарпатье (до 5 апреля).