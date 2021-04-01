Бросил гранату в полицейских и спрятался в кровати – триллер на Луганщине. Фото: Нацполиция

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В Луганской области спецназовцы КОРД во время полицейской операции задержали рецидивиста.

В городе Рубежное мужчина бросил гранату в полицейских, убежал и спрятался дома в кровати. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

Отмечается, что патрульные остановили водителя мопеда для проверки документов. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия. От взрыва гранаты полицейские не пострадали.

Также правоохранители обнаружили пистолет и еще одну гранату, которые мужчина выбросил во время побега. Для поисков и задержания злоумышленника начали спецоперацию.

Бойцы КОРДа задержали его в собственной квартире, где он прятался в коробе кровати. После этого мужчину доставили в изолятор временного содержания.

Следователи открыли уголовное производство по статье ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.