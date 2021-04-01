Кинув гранату у поліцейських і сховався у ліжку — трилер на Луганщині. Фото: Нацполіція

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На Луганщині спецпризначенці КОРД під час поліцейської операції затримали рецидивіста.

У місті Рубіжне чоловік кинув гранату в поліцейських, втік та сховався вдома в ліжку. Про це повідомили у прес-службі поліції Луганської області.

Зазначається, що патрульні зупинили водія мопеда для перевірки документів. Водій, побачивши поліцейських, кинув у їх бік гранату та втік із місця події. Від вибуху гранати поліцейські не постраждали.

Також правоохоронці виявили пістолет та ще одну гранату, які чоловік викинув під час втечі. Для пошуків і затримання зловмисника розпочали спецоперацію.

Бійці КОРДу затримали його у власній квартирі, де він ховався у коробі ліжка. Після цього чоловіка доставили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.