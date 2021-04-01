Кинув гранату у поліцейських і сховався у ліжку — трилер на Луганщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n152597-kynuv-granatu-u-policeyskyh-i-shovavsya-u-lijku-tryler-na-luganschyni-foto.htmlРакурс
На Луганщині спецпризначенці КОРД під час поліцейської операції затримали рецидивіста.
У місті Рубіжне чоловік кинув гранату в поліцейських, втік та сховався вдома в ліжку. Про це повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
Зазначається, що патрульні зупинили водія мопеда для перевірки документів. Водій, побачивши поліцейських, кинув у їх бік гранату та втік із місця події. Від вибуху гранати поліцейські не постраждали.
Також правоохоронці виявили пістолет та ще одну гранату, які чоловік викинув під час втечі. Для пошуків і затримання зловмисника розпочали спецоперацію.
Бійці КОРДу затримали його у власній квартирі, де він ховався у коробі ліжка. Після цього чоловіка доставили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.
Цей чоловік раніше вже був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, але за вироком суду йому було присуджено умовне покарання, — додали у поліції.