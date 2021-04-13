МОЗ розповіло українцям про склад COVID-вакцин. Фото: Укрінформ

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Склад вакцин від COVID-19 розкрило Міністерство охорони здоров’я України.

В Україні вже використовують вакцину Covieshield/AstraZeneca та очікують на вакцину AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience. Також в Україні у майбутньому використають китайську вакцину CoronaVac та Sinovac Biotech та препарат Pfizer-BioNTech. Про це 13 квітня повідомила прес-служба МОЗ у Telegram.

У відомстві зазначають, що склад вакцин залежить від технології, що використовувалася для їх розробки. Медики переконують, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад. Також зазначається, що важливо знати склад, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.

Якщо ви маєте підозру, що у вас можете бути алергічна реакція, обов’язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні, — йдеться в повідомленні.

Раніше в Китаї підтвердили, що ефективність їхніх вакцин не є достатньо високою. За словами прес-секретаря компанії Sinovac Biotech Лю Пейчен, ефективність вакцини можна підвищити, якщо збільшити інтервал між двома дозами. Зараз він складає 14 днів.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні за допомогою препарату китайського виробництва CoronaVac розпочалася 12 квітня. Препаратом CoronaVac вакцинуватимуть маломобільні групи населення та осіб, які за ними наглядають; освітян, які працюватимуть на ЗНО; олімпійців та паралімпійців, які поїдуть на Ігри 2021 року; патрульних поліцейських.