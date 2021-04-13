Ліквідувати ОАСК зібрався Зеленський

Зеленський і ОАСК. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n153185-likviduvaty-oask-zibravsya-zelenskyy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК), що відомий своїми резонансними рішеннями та корупційними скандалами.

Відповідний законопроект внесли як невідкладний. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію ОАСКу, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований, — заявив Зеленський.

До цього рідного брата голови ОАСКу Павла Вовка затримало НАБУ при отриманні хабаря у 100 тис. доларів — ці гроші призначалися для самого Павла Вовка. Раніше у НАБУ припускали, що брат голови ОАСК допомагав йому збагачуватися на оборудках з цінними паперами.

Зауважимо, що Вовк понад 10 років є очільником ОАСК. До цього він працював у прокуратурі, а також був помічником екс-депутата від «Партії регіонів» Сергія Ківалова. В декларації судді знайшли золоті годинники, монети, марки, колекція картин та автомобілі, ціна яких починається від 20 тис. доларів.

Під час головування Вовка в ОАСК його судді ухвалили декілька резонансних рішень, зокрема і про розблокування Майдану Незалежності у 2013 році, коли суд дозволив розібрати барикади активістів Євромайдану, а за два дні «Беркут» намагався розігнати Майдан. Також ОАСК скасував націоналізацію «ПриватБанку», поновив на посаді екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова і відсторонив від посади колишню в. о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Ще одну справу за участю завершило розслідувати Антикорупційне бюро. Йдеться про факти вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями ОАСК. Серед підозрюваних — Вовк, два його заступники, четверо суддів, голова Державної судової адміністрації України, двоє адвокатів.