Обшуки в ОАСК підтверджує НАБУ, Вовк очікує від детективів «фантастику». Фото: Українські новини

https://racurs.ua/ua/n152840-obshuky-v-oask-pidtverdjuie-nabu-vovk-ochikuie-vid-detektyviv-fantastyku-foto.html

Ракурс

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили про викриття «на гарячому» двох адвокатів.

Адвокати обіцяли за 100 тис. дол. та через голову Окружного адміністративного суду Києва вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Детективи НАБУ здійснюють обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. Один із них є близьким родичем голови ОАСК.

Наразі це вся інформація, яку ми можемо розголосити з огляду на таємницю слідства, — зазначили у відомстві.

Водночас сам Павло Вовк прокоментував обшуки в ОАСК на своїй сторінці у Facebook.

Я розумію, в це важко повірити, але… в ОАСК знову обшуки й знову НАБУ. Чекаємо новий потік піару і, звичайно ж, чергову фантастичну історію. Якщо минулого разу було «захоплення влади», то цього разу повинно бути щось ще більш дивовижне, — написав він.



Нагадаємо, раніше журналіст Сергій Лещенко розповів, що рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова затримало НАБУ при отриманні хабаря 100 тис. дол. За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка.