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Ракурс
ТКГ. Фото: Буквы

Россия снова сорвала переговоры ТКГ, пытаясь протащить в них террористку

13 апр 2021, 16:05
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Война на Донбассе продолжается, в то же время переговорный процесс по урегулированию ситуации снова зашел в тупик. Россия сорвала переговоры в рамках Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Встречу перенесли 27 апреля. Об этом сообщил журналист Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

Пост журналиста. Скриншот: Facebook

Он заявил, что Россия и представители ОРДЛО продолжают протаскивать в переговорный процесс террористку Майю Пирогову. В свою очередь в России решили отказаться от переговоров из-за участия в заседании Дениса Казанского, на которого заведено уголовное дело в ОРДЛО.


В общем, трюк, задуманный Россией для устранения из переговорного процесса легитимных представителей ОРДЛО от Украины, либо превращения политгруппы в приснопамятный «Консультативный совет» — не удался. Даже на фоне военно-психологического и информационного давления России на Украину. Последнее — для меня особенно важно, — заявил журналист.

Напомним, ранее мы сообщали, что группа российских кораблей движется в Черное море, они уже прошли Ростов-на-Дону. Пятнадцать военных кораблей Каспийской флотилии России продолжают переход из Каспийского в Черное море в рамках «контрольной проверки».

Источник: Ракурс


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