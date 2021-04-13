Россия направила в Черное море 15 военных кораблей. Фото: gazeta.ru

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Группа российских кораблей движется в Черное море, они уже прошли Ростов-на-Дону.

Пятнадцать военных кораблей Каспийской флотилии России продолжают переход из Каспийского в Черное море в рамках «контрольной проверки». Об этом 13 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Южный военный округ РФ.

На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 км боевые корабли преодолели 13 шлюзов … Отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону, — заявили военные.

Отмечается, что в Черное море направляются 15 кораблей, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров. Они будто совершают межфлотский переход в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения".

Напомним, 9 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что Россия перебрасывает военные группировки к границе с Украиной и корабли из Каспийского к Черному морю. В Южном военном округе РФ заявили, что межфлотский переход начали десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии.