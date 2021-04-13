Вакцина. Фото: Istock

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Вакцинация в Украине продолжится с новой вакциной. Во вторник, 13 апреля, в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac.

В Министерстве здравоохранения уверяют, что завершили все необходимые проверки и тесты препарата. Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов во время брифинга.

Сообщается, что это уже третья разрешенная к применению в Украине вакцина. Ранее в Украине зарегистрировали вакцины AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech. Вакцину китайского производителя CoronaVac уже закупили для прививок в ряде стран, в частности:

Турции;

Малайзии;

Индонезии;

на Филиппинах;

Бразилии.

Также ней вакцинируют людей в Китае. Прививку препаратом CoronaVac в январе сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей.

Согласно проведенным исследованиям, эффективность китайской вакцины CoronaVac составляет 78%, однако результаты испытаний вакцины в Бразилии показали, что эффективность вакцины составляет лишь 50,3%. Во время третьей фазы клинических испытаний в Турции эффективность вакцины составила 83,5%.

Известно, что CoronaVac является инактивированной вакциной — это значит, что она использует убитые частицы вируса, и тренирует таким образом иммунитет. Этот тип вакцин активно используется для прививок против многих болезней, в том числе так действуют вакцины против дифтерии, гепатита B и полиомиелита.

Китайскую вакцину компании Sinovac Biotech водят внутримышечно. Для формирования иммунитета нужно получить две дозы с интервалом в две недели. Среди побочных эффектов от вакцины фиксируют температуру, озноб, головную боль или усталость. На месте прививки может возникать боль и отек.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине от коронавируса будет происходить сразу тремя препаратами различных производителей. К концу недели в Украину поступит вакцина производителя Pfizer, а вакциной производителя CoronoVac украинцев прививают с 13 апреля. Таким образом вакцинация будет проводиться тремя препаратами — CoviShield, Pfizer и CoronаVac.