Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153190-sumnivna-efektyvnist-ta-pobichni-efekty-scho-vidomo-pro-vakcynu-coronavac.html

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Вакцинація в Україні продовжиться з новою вакциною. У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac.

У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що завершили всі необхідні перевірки й тести препарату. Про це повідомив очільник відомства Максим Степанов під час брифінгу.

Повідомляється, що це вже третя дозволена до застосування в Україні вакцина. Раніше в Україні зареєстрували вакцини AstraZeneca (Covishield) та Pfizer/BioNTech. Вакцину китайського виробника CoronaVac вже закупили для щеплень у низці країн, зокрема:

Туреччині;

Малайзії;

Індонезії;

Філіппінах;

Бразилії.

Також нею вакцинують людей у Китаї. Щеплення препаратом CoronaVac у січні зробив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій.

Згідно з проведеними дослідженнями, ефективність китайської вакцини CoronaVac становить 78%, однак результати випробування вакцини в Бразилії показали, що ефективність вакцини складає лише 50,3%. Під час третьої фази клінічних випробувань у Туреччині ефективність вакцини склала 83,5%.

Відомо, що CoronaVac є інактивованою вакциною — це означає, що вона використовує вбиті частинки вірусу, і тренує таким чином імунітет. Цей тип вакцин активно використовується для щеплень проти багатьох хвороб, зокрема, так діють вакцини проти дифтерії, гепатиту B і поліомієліту.

Китайську вакцину компанії Sinovac Biotech водять внутрішньом’язово. Для формування імунітету потрібно отримати дві дози з інтервалом у два тижні. Серед побічних ефектів від вакцини фіксують температуру, озноб, головний біль чи втомлюваність. На місці щеплення може бути біль та набряк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні від коронавірусу відбуватиметься одразу трьома препаратами різних виробників. До кінця тижня в Україну надійде вакцина виробника Pfizer, а вакциною виробника CoronoVac українців щеплять від 13 квітня. Таким чином вакцинація буде проводитися трьома препаратами — CoviShield, Pfizer та CoronaVac.