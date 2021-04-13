Росія відмовляється від західних платіжних систем – злякалася санкцій

https://racurs.ua/ua/n153189-rosiya-vidmovlyaietsya-vid-zahidnyh-platijnyh-system-zlyakalasya-sankciy.html

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Москва працює над відмовою від платіжних систем, які контролюються Заходом, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

За його словами, це дозволить знизити санкційні ризики. Про це Лавров заявив в інтерв’ю іранському агентству IRNA.

Вважаємо також важливим нарощувати зусилля щодо зниження санкційних ризиків і потенційних витрат для економоператорів, — сказав міністр.

Він уточнив, що мова йде про кроки, спрямовані на «поступову дедоларизацію національних економік, перехід до взаєморозрахунків в національних або альтернативних доларові валютах, відмова від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем».

Бачимо на цьому напрямку великі перспективи для взаємодії з усіма зацікавленими іноземними партнерами, — зазначив Лавров.

Він додав, що позиція Москви щодо санкційної політики Вашингтона не зміниться, Росія заявляє на міжнародних майданчиках про «неприпустимість введення подібних обмежень».

За словами прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, російська економіка вже пройшла найскладніший етап адаптації до нових викликів, пише ТАСС.