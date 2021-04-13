Росія відмовляється від західних платіжних систем — злякалася санкційhttps://racurs.ua/ua/n153189-rosiya-vidmovlyaietsya-vid-zahidnyh-platijnyh-system-zlyakalasya-sankciy.htmlРакурс
Москва працює над відмовою від платіжних систем, які контролюються Заходом, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.
За його словами, це дозволить знизити санкційні ризики. Про це Лавров заявив в інтерв’ю іранському агентству IRNA.
Вважаємо також важливим нарощувати зусилля щодо зниження санкційних ризиків і потенційних витрат для економоператорів, — сказав міністр.
Він уточнив, що мова йде про кроки, спрямовані на «поступову дедоларизацію національних економік, перехід до взаєморозрахунків в національних або альтернативних доларові валютах, відмова від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем».
Бачимо на цьому напрямку великі перспективи для взаємодії з усіма зацікавленими іноземними партнерами, — зазначив Лавров.
Він додав, що позиція Москви щодо санкційної політики Вашингтона не зміниться, Росія заявляє на міжнародних майданчиках про «неприпустимість введення подібних обмежень».
За словами прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, російська економіка вже пройшла найскладніший етап адаптації до нових викликів, пише ТАСС.
Проводиться масштабна вакцинація, яка захищає все більше громадян від інфекції. Поступово буде сформований колективний імунітет і він дозволить зупинити поширення коронавірусу, прискорить період відновлення. Дасть можливість прибрати бар'єри, які стримували економіку і торгівлю, — сказав він.