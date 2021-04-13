BBC отримало рекорд скарг через висвітлення смерті принца Філіпа. Фото: РІА Новости

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Телеканал BBC у Великій Британії закидали тисячами скарг — незадоволені британці скаржилися на те, що мовник змінив програму телепередач через смерть чоловіка британської королеви Єлизавети II принца Філіпа.

Число отриманих BBC скарг досягло 110 тис. 994 — це новий рекорд в історії британського телебачення. Через це корпорація навіть розмістила на своєму сайті спеціальну форму для звернень. Телеглядачам та радіослухачам не сподобалося, що BBC присвятила програмам про принца Філіпа занадто багато ефірного часу і не залишила вибору тим, хто хотів подивитися щось інше. Про це повідомляє The Guardian.

Адміністрація телевізійної корпорації заявила, що пишається тим, як відреагувала на смерть принца. При цьому медійники відмовилися називати кількість скарг. Пообіцяли, що офіційно назвуть їх число 15 квітня.

Як відомо, 9 квітня у день смерті принца Філіпа, телеканали і радіостанції BBC у Великій Британії на добу змінили свою ефірну сітку на користь програм, присвячених чоловікові британської королеви. Через це в ефір не вийшли такі популярні шоу, як серіал «Жителі Іст-Енду» і реаліті-шоу «Кращий кухар Америки».

Нагадаємо, британський принц Філіп, чоловік королеви Элизавети II, помер 9 квітня. На момент смерті йому було 99 років. Протягом 73 років він перебував у шлюбі з Єлизаветою II. Ця пара була найдовшим за часом існування і найстарішим за віком подружжям правлячого британського монарха.