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Ракурс
Бойовики втратили кінцівки на Донбасі, фото: «Корреспондент.net»

Похмілля буде болісним — п’яні окупанти підірвалися на власному мінному полі

13 кві 2021, 14:08
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На Донбасі двоє окупантів, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, втратили кілька кінцівок, здійснивши вихід на власне мінне поле.

Інцидент стався вчора, 12 квітня, поранених бойовиків госпіталізували до медзакладу в тимчасово окупованому Єнакієво. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє прес-служба ОТУ «Північ».

Наразі відомо, що на двох у них залишилась непарна кількість ніг. Стан здоров’я загарбників уточнюється. Але те, що похмілля буде болісним — доведений факт! — зазначається в повідомленні.

Вчора, 12 квітня, ОТУ «Північ», посилаючись на дані розвідки, також повідомляло, що поблизу населеного пункту Золоте-5 один з бойовиків, святкуючи День космонавтики, отримав смертельне кульове поранення в голову в результаті необережного поводження зі зброєю.


Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїх «воїнів», намагається звинуватити Збройні сили України у зменшенні кількості особового складу в рядах найманців, — прокоментували цей інцидент в ОТУ «Північ».

Джерело: Ракурс


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