Похмілля буде болісним — п’яні окупанти підірвалися на власному мінному поліhttps://racurs.ua/ua/n153187-pohmillya-bude-bolisnym-p-yani-okupanty-pidirvalysya-na-vlasnomu-minnomu-poli.htmlРакурс
На Донбасі двоє окупантів, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, втратили кілька кінцівок, здійснивши вихід на власне мінне поле.
Інцидент стався вчора, 12 квітня, поранених бойовиків госпіталізували до медзакладу в тимчасово окупованому Єнакієво. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє прес-служба ОТУ «Північ».
Наразі відомо, що на двох у них залишилась непарна кількість ніг. Стан здоров’я загарбників уточнюється. Але те, що похмілля буде болісним — доведений факт! — зазначається в повідомленні.
Вчора, 12 квітня, ОТУ «Північ», посилаючись на дані розвідки, також повідомляло, що поблизу населеного пункту Золоте-5 один з бойовиків, святкуючи День космонавтики, отримав смертельне кульове поранення в голову в результаті необережного поводження зі зброєю.
Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїх «воїнів», намагається звинуватити Збройні сили України у зменшенні кількості особового складу в рядах найманців, — прокоментували цей інцидент в ОТУ «Північ».