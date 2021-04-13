Похмелье будет болезненным — пьяные оккупанты подорвались на собственном минном полеhttps://racurs.ua/n153187-pohmele-budet-boleznennym-pyanye-okkupanty-podorvalis-na-sobstvennom-minnom-pole.htmlРакурс
На Донбассе двое оккупантов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потеряли несколько конечностей, совершив выход на собственное минное поле.
Инцидент произошел вчера, 12 апреля, раненых боевиков госпитализировали в медучреждение во временно оккупированном Енакиево. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-служба ОТУ «Север».
Известно, что на двоих у них осталось нечетное количество ног. Состояние здоровья захватчиков уточняется. Но то, что похмелье будет болезненным — доказанный факт! — отмечается в сообщении.
Вчера, 12 апреля, ОТУ «Север», ссылаясь на данные разведки, также сообщало, что вблизи населенного пункта Золотое-5 один из боевиков, празднуя День космонавтики, получил смертельное пулевое ранение в голову в результате неосторожного обращения с оружием.
Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своих «воинов», пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах наемников, — прокомментировали этот инцидент в ОТУ «Север».