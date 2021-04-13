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Ракурс
Боевики потеряли конечности на Донбассе, фото: «Корреспондент.net»

Похмелье будет болезненным — пьяные оккупанты подорвались на собственном минном поле

13 апр 2021, 14:08
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На Донбассе двое оккупантов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потеряли несколько конечностей, совершив выход на собственное минное поле.

Инцидент произошел вчера, 12 апреля, раненых боевиков госпитализировали в медучреждение во временно оккупированном Енакиево. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-служба ОТУ «Север».

Известно, что на двоих у них осталось нечетное количество ног. Состояние здоровья захватчиков уточняется. Но то, что похмелье будет болезненным — доказанный факт! — отмечается в сообщении.

Вчера, 12 апреля, ОТУ «Север», ссылаясь на данные разведки, также сообщало, что вблизи населенного пункта Золотое-5 один из боевиков, празднуя День космонавтики, получил смертельное пулевое ранение в голову в результате неосторожного обращения с оружием.


Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своих «воинов», пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах наемников, — прокомментировали этот инцидент в ОТУ «Север».

Источник: Ракурс


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