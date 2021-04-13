BBC получила рекорд жалоб из-за освещения смерти принца Филиппа. Фото: РИА Новости

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Телеканал BBC в Великобритании забросали тысячами жалоб — недовольные британцы жаловались на то, что вещатель изменил программу телепередач из-за смерти мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.

Число полученных BBC жалоб достигло 110 тыс. 994 — это новый рекорд в истории британского телевидения. Из-за этого корпорация даже разместила на своем сайте специальную форму для обращений. Телезрителям и радиослушателям не понравилось, что BBC посвятила программам о принце Филиппе слишком много эфирного времени и не оставила выбора тем, кто хотел посмотреть что-то другое. Об этом сообщает The Guardian.

Администрация телевизионной корпорации заявила, что гордится тем, как отреагировала на смерть принца. При этом медийщики отказались называть количество жалоб. Пообещали, что официально назовут их число 15 апреля.

Как известно, 9 апреля в день смерти принца Филиппа, телеканалы и радиостанции BBC в Великобритании на сутки изменили свою эфирную сетку на пользу программ, посвященных мужу британской королевы. Из-за этого в эфир не вышли такие популярные шоу, как сериал «Жители Ист-Энда» и реалити-шоу «Лучший повар Америки».

Напомним, британский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, скончался 9 апреля. На момент смерти ему было 99 лет. В течение 73 лет он состоял в браке с Елизаветой II. Эта пара была самым длинным по времени существования и старейшим по возрасту супругами правящего британского монарха.