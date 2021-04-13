Россия отказывается от западных платежных систем – испугалась санкций

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Москва работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, это позволит снизить санкционные риски. Об этом Лавров заявил в интервью иранскому агентству IRNA.

Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров, — сказал министр.

Он уточнил, что речь идет о шагах, направленных на «постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем».

Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами, — отметил Лавров.

Он добавил, что позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона не изменится, Россия заявляет на международных площадках о «недопустимости введения подобных ограничений».

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, российская экономика уже прошла наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам, пишет ТАСС.