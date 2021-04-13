Россия отказывается от западных платежных систем — испугалась санкцийhttps://racurs.ua/n153189-rossiya-otkazyvaetsya-ot-zapadnyh-platejnyh-sistem-ispugalas-sankciy.htmlРакурс
Москва работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, это позволит снизить санкционные риски. Об этом Лавров заявил в интервью иранскому агентству IRNA.
Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров, — сказал министр.
Он уточнил, что речь идет о шагах, направленных на «постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем».
Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами, — отметил Лавров.
Он добавил, что позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона не изменится, Россия заявляет на международных площадках о «недопустимости введения подобных ограничений».
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, российская экономика уже прошла наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам, пишет ТАСС.
Проводится масштабная вакцинация, которая защищает все больше граждан от инфекции. Постепенно будет сформирован коллективный иммунитет и он позволит остановить распространение коронавируса, ускорит период восстановления. Даст возможность убрать барьеры, которые сдерживали экономику и торговлю, — сказал он.