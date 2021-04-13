Росія направила в Чорне море 15 військових кораблів. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n153192-rosiya-napravyla-v-chorne-more-15-viyskovyh-korabliv-video.html

Ракурс

Група російських кораблів рухається в Чорне море, вони вже пройшли Ростов-на-Дону.

П’ятнадцять військових кораблів Каспійської флотилії Росії продовжують перехід з Каспійського до Чорного моря в рамках «контрольної перевірки». Про це 13 квітня повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на Південний військовий округ РФ.

На шляху Волго-Донським каналом протяжністю понад 100 км бойові кораблі подолали 13 шлюзів … Загін кораблів продовжує перехід в Чорне море після зупинки на рейді в Ростові-на-Дону, — заявили військові.

Зазначається, що в Чорне море направляються 15 кораблів, в тому числі три артилерійських і вісім десантних катерів. Вони начебто здійснюють міжфлотський перехід у рамках «здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання».

Нагадаємо, 9 квітня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що Росія перекидає військові угруповання до кордону з Україною та кораблі з Каспійського до Чорного моря. У Південному військовому округу РФ заявили, що міжфлотський перехід почали десантні та артилерійські катери Каспійської флотилії.