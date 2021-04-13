Байден вперше в історії США призначить жінку на посаду міністра армії в Пентагоні

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Президент США Джо Байден обрав кандидатуру Крістін Вормут на пост глави міністерства армії.

Як зазначили посадовці із Пентагону, Вормут може стати першою жінкою в історії Сполучених Штатів, яка обійме посаду міністра армії. У разі схвалення Сенатом вона візьме під свій контроль найбільший підрозділ збройних сил США, пише The New York Times.

Пані Вормут очолить Міністерство збройних сил США в непростий час, коли відомство бореться з цілою низкою проблем, таких, як викорінення правих екстремістів з їхніх лав та зростаючі загрози з боку Китаю і Росії, зазначає видання.

Крістін Вормут після виборів президента увійшла в перехідну команду Байдена в Пентагоні. Тепер вона приєднається до інших жінок, призначених на керівні посади в Міністерстві оборони США, зокрема до заступниці міністра оборони Кетлін Гікс та Келлі Магсамен, начальниці штабу міністра оборони Ллойда Остіна.

Адміністрацію Байдена різко критикували за повільні темпи призначення посадових осіб на вищі посади в Пентагоні. У багатьох випадках основними підрозділами відомства протягом перших місяців роботи Байдена керували чинні посадові особи, зазначає The New York Times.

Крістін Вормут почала свою кар'єру в уряді в 1996 році в офісі Пентагону, яким вона, в кінцевому підсумку, керувала з 2014 по 2016 рік, обіймаючи посаду заступниці міністра оборони США з питань політики. Вормут працювала над кампанією з боротьби з бойовиками «Ісламської держави».

Тепер, якщо Сенат затвердить її на пост міністра армії, Вормут стане одним з найвпливовіших чиновників в оборонному відомстві, в якому довгий час переважали чоловіки. Вона буде працювати з начальником штабу армії генералом Джеймсом МакКонвіллом, який не командує солдатами, але відповідає разом з міністром армії за їхнє навчання і оснащення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден мають зустрітися вже найближчим часом. Українські дипломати та представники Офісу президента вже працюють над організацією зустрічі лідерів держав.