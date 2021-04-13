Рада перерабатывает — что рассматривают нардепы на двух внеочередных заседаниях

https://racurs.ua/n153196-rada-pererabatyvaet-chto-rassmatrivaut-nardepy-na-dvuh-vneocherednyh-zasedaniyah-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада 13 апреля снова перерабатывает. После очередного пленарного заседания, на котором традиционно для последних недель рассматривали сотни поправок к одному из земельных законов, народные депутаты собрались после обеда на два внеочередных.

В 16.00 их ожидает рассмотрение пяти вопросов. Планируется рассмотреть четыре проекта постановления, три из которых касаются тарифов на электроэнергию, энергоносители и услуги распределения природного газа (№ 4590, № 4609, № 4587).

Впоследствии Рада соберется на второе заседание, которое инициировали ранее «слуги народа». В повестке дня 12 вопросов. В частности, планируется рассмотреть в первом чтении проекты нескольких важных законов:

Также в первом чтении запланированы к рассмотрению три проекта законов, касающихся сферы образования. Среди них закон о завершении текущего учебного года (№ 5014) в условиях карантина.

Во втором чтении планируется рассмотреть три законопроекта, которые касаются реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте (№ 4475, 4398, 4399).

Часть нардепов требует также отменить предыдущее решение Верховной Рады от 30 марта о приватизации объектов большой приватизации.