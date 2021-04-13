Skoda обновила кроссовер Kodiaq (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n153200-skoda-obnovila-krossover-kodiaq-foto-video.htmlРакурс
Компания Skoda, чешский производитель автомобилей, представила обновленный внедорожник Kodiaq.
В обновленной модели изменили дизайн и посмотрели оснащение. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновленная модель получила:
- узкие фары с отдельными светодиодными модулями;
- измененную радиаторную решетку шестиугольной формы;
- расширенный воздухозаборник;
- более рельефные боковины;
- колесные диски иного дизайна.
В салоне обновленной модели появилось новое двухспицевое рулевое колесо и новые декоративные вставки. Передние кресла, в зависимости от комплектации, могут иметь функции подогрева, вентиляции и массажа.
Также в некоторых вариантах комплектации может быть предложена обивка, изготовленная из переработанного сырья.
Кроме того, автомобиль будет иметь аудиосистему Canton, количество динамиков в которой возросло с восьми до десяти.
Всего в обновленный Kodiaq будет пять уровней оснащения: Ambition, Style, Laurin & Klement, Sportline и RS, и столько же вариантов двигателей, базовым которых станет бензиновый 1.5 TSI EA211 evo на 150 сил.