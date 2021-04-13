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Skoda Kodiaq, фото: Skoda

Skoda обновила кроссовер Kodiaq (ФОТО, ВИДЕО)

13 апр 2021, 15:54
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Компания Skoda, чешский производитель автомобилей, представила обновленный внедорожник Kodiaq.

В обновленной модели изменили дизайн и посмотрели оснащение. Об этом сообщается на сайте компании.

Обновленная модель получила:

  • узкие фары с отдельными светодиодными модулями;
  • измененную радиаторную решетку шестиугольной формы;
  • расширенный воздухозаборник;
  • более рельефные боковины;
  • колесные диски иного дизайна.

Skoda Kodiaq, фото: Skoda

В салоне обновленной модели появилось новое двухспицевое ​​рулевое колесо и новые декоративные вставки. Передние кресла, в зависимости от комплектации, могут иметь функции подогрева, вентиляции и массажа.

Skoda Kodiaq, фото: Skoda

Также в некоторых вариантах комплектации может быть предложена обивка, изготовленная из переработанного сырья.

Кроме того, автомобиль будет иметь аудиосистему Canton, количество динамиков в которой возросло с восьми до десяти.

Всего в обновленный Kodiaq будет пять уровней оснащения: Ambition, Style, Laurin & Klement, Sportline и RS, и столько же вариантов двигателей, базовым которых станет бензиновый 1.5 TSI EA211 evo на 150 сил.


Отделка Style предлагает опцию обивки сидений, изготовленную из переработанных материалов, фото: Skoda


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