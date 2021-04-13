Skoda Kodiaq, фото: Skoda

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Ракурс

Компания Skoda, чешский производитель автомобилей, представила обновленный внедорожник Kodiaq.

В обновленной модели изменили дизайн и посмотрели оснащение. Об этом сообщается на сайте компании.

Обновленная модель получила:

узкие фары с отдельными светодиодными модулями;

измененную радиаторную решетку шестиугольной формы;

расширенный воздухозаборник;

более рельефные боковины;

колесные диски иного дизайна.

В салоне обновленной модели появилось новое двухспицевое ​​рулевое колесо и новые декоративные вставки. Передние кресла, в зависимости от комплектации, могут иметь функции подогрева, вентиляции и массажа.

Также в некоторых вариантах комплектации может быть предложена обивка, изготовленная из переработанного сырья.

Кроме того, автомобиль будет иметь аудиосистему Canton, количество динамиков в которой возросло с восьми до десяти.

Всего в обновленный Kodiaq будет пять уровней оснащения: Ambition, Style, Laurin & Klement, Sportline и RS, и столько же вариантов двигателей, базовым которых станет бензиновый 1.5 TSI EA211 evo на 150 сил.