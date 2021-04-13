Skoda Kodiaq, фото: Skoda

https://racurs.ua/ua/n153200-skoda-onovyla-krosover-kodiaq-foto-video.html

Ракурс

Компанія Skoda, чеський виробник автомобілів, представила оновлений позашляховик Kodiaq.

В оновленій моделі змінили дизайн та переглянули оснащення. Про це повідомляється на сайті компанії.

Оновлена модель отримала:

вузькі фари з окремими світлодіодними модулями;

змінену радіаторну решітку шестикутної форми;

розширений повітрозабірник;

більш рельєфні боковини;

колісні диски іншого дизайну.

У салоні оновленої моделі з’явилося нове двоспицеве рульове колесо і нові декоративні вставки. Передні крісла, залежно від комплектації, можуть мати функції підігріву, вентиляції та масажу.

Також у деяких варіантах комплектації може бути запропонована оббивка, виготовлена з переробленої сировини.

Крім того, автомобіль матиме аудіосистему Canton, кількість динаміків у якій зросла з восьми до десяти.

Загалом в оновленого Kodiaq буде п’ять рівнів оснащення: Ambition, Style, Laurin & Klement, Sportline і RS, і стільки ж варіантів двигунів, базовим яких стане бензиновий 1.5 TSI EA211 evo на 150 сил.