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Skoda Kodiaq, фото: Skoda

Skoda оновила кросовер Kodiaq (ФОТО, ВІДЕО)

13 кві 2021, 15:54
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Компанія Skoda, чеський виробник автомобілів, представила оновлений позашляховик Kodiaq.

В оновленій моделі змінили дизайн та переглянули оснащення. Про це повідомляється на сайті компанії.

Оновлена модель отримала:

  • вузькі фари з окремими світлодіодними модулями;
  • змінену радіаторну решітку шестикутної форми;
  • розширений повітрозабірник;
  • більш рельєфні боковини;
  • колісні диски іншого дизайну.

Skoda Kodiaq, фото: Skoda

У салоні оновленої моделі з’явилося нове двоспицеве рульове колесо і нові декоративні вставки. Передні крісла, залежно від комплектації, можуть мати функції підігріву, вентиляції та масажу.

Skoda Kodiaq, фото: Skoda

Також у деяких варіантах комплектації може бути запропонована оббивка, виготовлена з переробленої сировини.

Крім того, автомобіль матиме аудіосистему Canton, кількість динаміків у якій зросла з восьми до десяти.

Загалом в оновленого Kodiaq буде п’ять рівнів оснащення: Ambition, Style, Laurin & Klement, Sportline і RS, і стільки ж варіантів двигунів, базовим яких стане бензиновий 1.5 TSI EA211 evo на 150 сил.


Оздоблення Style пропонує опцію оббивки сидінь, виготовлену з перероблених матеріалів, фото: Skoda


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