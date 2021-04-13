Skoda оновила кросовер Kodiaq (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n153200-skoda-onovyla-krosover-kodiaq-foto-video.htmlРакурс
Компанія Skoda, чеський виробник автомобілів, представила оновлений позашляховик Kodiaq.
В оновленій моделі змінили дизайн та переглянули оснащення. Про це повідомляється на сайті компанії.
Оновлена модель отримала:
- вузькі фари з окремими світлодіодними модулями;
- змінену радіаторну решітку шестикутної форми;
- розширений повітрозабірник;
- більш рельєфні боковини;
- колісні диски іншого дизайну.
У салоні оновленої моделі з’явилося нове двоспицеве рульове колесо і нові декоративні вставки. Передні крісла, залежно від комплектації, можуть мати функції підігріву, вентиляції та масажу.
Також у деяких варіантах комплектації може бути запропонована оббивка, виготовлена з переробленої сировини.
Крім того, автомобіль матиме аудіосистему Canton, кількість динаміків у якій зросла з восьми до десяти.
Загалом в оновленого Kodiaq буде п’ять рівнів оснащення: Ambition, Style, Laurin & Klement, Sportline і RS, і стільки ж варіантів двигунів, базовим яких стане бензиновий 1.5 TSI EA211 evo на 150 сил.