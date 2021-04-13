Война на Донбассе. Фото: УП

https://racurs.ua/n153199-dvoe-pogibshih-i-ranenye-minoborony-otchitalos-o-situacii-na-donbasse.html

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Война на Донбассе продолжается, а Россия наращивает свои силы у украинских границ. Только за минувшие сутки, 12 апреля, было зафиксировано 17 случаев нарушения перемирия со стороны марионеточных группировок, подконтрольных РФ.

Из них 15 обстрелов и два дистанционных минирования минами ПОМ-2. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что в районе ответственности украинских подразделений возле Южного враг вел обстрел из запрещенных минометов калибра 120 мм, из вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У населенных пунктов Шумы и Зайцево оккупанты открывали огонь из минометов 82 калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского противник открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты и противотанковых гранатометов. В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Песков враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Каменки — из стрелкового оружия. У Зайцево враг дважды заминировал гражданскую инфраструктуру из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

В результате обстрела погиб один украинский военнослужащий — он получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

С начала текущих суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Неподалеку Южного враг открывал огонь из минометов, а в районе Майорского беспилотник противника совершил сброс гранат на позиции украинских военных. В результате атаки боевиков погиб один военный, еще двое военнослужащих получили ранения.

В Минобороны добавили, что Россия продолжает использовать оккупированные участки границы для перемещения своего личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения. Только за прошлую неделю на оккупированные территории прибыли 250 российских военнослужащих и было завезено более 2 тыс. тонн горючего.

Напомним, ранее мы сообщали, что группа российских кораблей движется в Черное море, они уже прошли Ростов-на-Дону. Пятнадцать военных кораблей Каспийской флотилии России продолжают переход из Каспийского до Черного моря в рамках «контрольной проверки».