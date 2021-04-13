Війна на Донбасі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153199-dvoie-zagyblyh-ta-poraneni-minoborony-prozvituvalo-schodo-sytuaciyi-na-donbasi.html

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Війна на Донбасі продовжується, а Росія нарощує свої сили біля українських кордонів. Лише за минулу добу, 12 квітня, було зафіксовано 17 випадків порушення перемир’я з боку маріонеткових угрупувань, підконтрольних РФ.

З них 15 обстрілів та два дистанційних мінування мінами ПОМ-2. Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Повідомляється, що в районі відповідальності українських підрозділів біля Південного ворог вів обстріл із заборонених мінометів калібру 120 мм, з озброєння БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля населених пунктів Шуми та Зайцеве окупанти відкривали вогонь із мінометів 82 калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського противник відкривав вогонь з озброєння бойових машин піхоти та протитанкових гранатометів. У напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Пісків ворог відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, а біля Кам’янки — зі стрілецької зброї. Біля Зайцевого ворог двічі здійснив мінування цивільної інфраструктури з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Унаслідок обстрілу загинув один український військовослужбовець — він дістав вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям.

Від початку поточної доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Неподалік Південного ворог відкривав вогонь із мінометів, а в районі Майорського безпілотник противника здійснив скидання гранат на позиції українських військових. Унаслідок атаки бойовиків загинув один військовий, ще двоє військовослужбовців дістали поранення.

У Міноборони додали, що Росія продовжує використовувати окуповані ділянки кордону для переміщення свого особового складу, зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів і майна військового призначення. Лише за минулий тиждень на окуповані території прибули 250 російських військовослужбовців та було завезено понад 2 тис. тонн пального.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що група російських кораблів рухається в Чорне море, вони вже пройшли Ростов-на-Дону. П’ятнадцять військових кораблів Каспійської флотилії Росії продовжують перехід із Каспійського до Чорного моря в рамках «контрольної перевірки».