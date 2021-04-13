Украина не планирует возвращать оккупированные территории войной. Фото:

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Военную операцию по возвращению оккупированных Россией территорий Украина сейчас не планирует.

Киев стремится решить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма дипломатическим способом. Об этом 13 апреля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов Евросоюза, аккредитованных в Украине, передает пресс-служба СНБО в Facebook.

У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача — решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем, — подчеркнул он.

Данилов добавил, что ситуация вблизи украинских границ и нагнетание ситуации на Донбассе — информационная война Российской Федерации, которую она проводит не только в Украине, но и Европе.

Как известно, около двух недель назад Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В Белом доме заявили, что Россия сосредоточила на границе с Украиной наибольшее число войск с 2014 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключает вероятности российского вторжения, но он убежден, что Украина к этому готова. При этом глава государства подчеркнул, что президент Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать российскую агрессию и завершить войну на Донбассе.

В Москве заявляли, что не приемлют варианта войны с Украиной, но отметили, что «России небезразлична судьба русскоязычных на Донбассе».