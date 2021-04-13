Семь банков будут списывать долги украинцев автоматически — список. Фото: BUSINESSJJET

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Ракурс

Украинские банки получили возможность автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.

На данный момент к системе автоматического списания уже подключено семь банков, сообщает открытая платформа «Опендатабот».

23 марта Министерство юстиции Украины выпустило приказ, согласно которому банкам разрешается автоматическое списание денег со счетов должников вне зависимости от типа задолженности.

До этого исполнители и банки могли принудительно взимать только средства за неуплату алиментов. В других случаях банки блокировали счета, а для взыскания средств нужен был отдельный бумажный запрос. Сейчас вся процедура проходит в несколько кликов.

Списывать долги могут у тех украинцев, которые попали в Единый реестр должников. На сегодняшний день там находятся 5,5 млн записей о долгах. В основном это долги перед коммунальными учреждениями, штрафы ПДД или неуплата алиментов.

К системе автоматического списания подключены такие банки:

«Таскомбанк»;

«Приватбанк»;

monobank;

«Окси банк»;

«Банк Восток»;

«Индустриалбанк»;

«ПроКредит Банк».

Еще 44 украинских банка тестируют систему, 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования.

Это означает, что в ближайшее время к системе автоматического списания присоединятся 62 банка из 73 действующих в Украине.