Сім банків списуватимуть борги українців автоматично — списокhttps://racurs.ua/ua/n153197-sim-bankiv-spysuvatymut-borgy-ukrayinciv-avtomatychno-spysok.htmlРакурс
Українські банки отримали можливість автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців.
Наразі до системи автоматичного списання вже під'єднано сім банків, повідомляє відкрита платформа «Опендатабот».
23 березня Міністерство юстиції України випустило наказ, згідно з яким банкам дозволяється автоматичне списання грошей з рахунків боржників незалежно від типу заборгованості.
До цього виконавці та банки могли примусово стягувати лише кошти за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, а для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит. Зараз вся процедура проходить у кілька кліків.
Списувати борги можуть у тих українців, які потрапили до Єдиного реєстру боржників. Станом на сьогодні там знаходяться 5,5 млн записів про борги. В основному це борги перед комунальними установами, штрафи ПДР або несплата аліментів.
До системи автоматичного списання підключені такі банки:
- «Таскомбанк»;
- «ПриватБанк»;
- monobank;
- «Оксі банк»;
- «Банк Восток»;
- «Індустріалбанк»;
- «ПроКредит Банк».
Ще 44 українських банки тестують систему, 11 банків знаходяться на стадії консультацій і попередніх налаштувань для початку тестування.
Це означає, що найближчим часом до системи автоматичного списання приєднаються 62 банки з 73 діючих в Україні.