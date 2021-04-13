Сім банків списуватимуть борги українців автоматично – список. Фото: BUSINESSJJET

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Ракурс

Українські банки отримали можливість автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців.

Наразі до системи автоматичного списання вже під'єднано сім банків, повідомляє відкрита платформа «Опендатабот».

23 березня Міністерство юстиції України випустило наказ, згідно з яким банкам дозволяється автоматичне списання грошей з рахунків боржників незалежно від типу заборгованості.

До цього виконавці та банки могли примусово стягувати лише кошти за несплату аліментів. В інших випадках банки блокували рахунки, а для стягнення коштів потрібен був окремий паперовий запит. Зараз вся процедура проходить у кілька кліків.

Списувати борги можуть у тих українців, які потрапили до Єдиного реєстру боржників. Станом на сьогодні там знаходяться 5,5 млн записів про борги. В основному це борги перед комунальними установами, штрафи ПДР або несплата аліментів.

До системи автоматичного списання підключені такі банки:

«Таскомбанк»;

«ПриватБанк»;

monobank;

«Оксі банк»;

«Банк Восток»;

«Індустріалбанк»;

«ПроКредит Банк».

Ще 44 українських банки тестують систему, 11 банків знаходяться на стадії консультацій і попередніх налаштувань для початку тестування.

Це означає, що найближчим часом до системи автоматичного списання приєднаються 62 банки з 73 діючих в Україні.