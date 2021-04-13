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Ракурс
Вихідні в травні. Фото: Istock

Стало відомо, скільки святкових вихідних у травні отримають українці

13 кві 2021, 15:14
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Вихідні в травні 2021 року для українців будуть затяжними та наповненими святами. Останній місяць весни подарує українським громадянам цілих 13 вихідних днів і всього 18 робочих.

Така кількість вихідних зумовлена святами, як припадають на вихідні та переносяться на будні дні.

Так, цього року вихідні в травні переносяться з нагоди Дня праці, який святкують 1 травня, та Великодня (за Юліанським календарем), який цьогоріч святкують у неділю, 2 травня. Святкування цих днів переносяться на понеділок та вівторок — 3 і 4 травня відповідно.


День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні цього року також припадає на неділю, тому українці додатково будуть відпочивати в понеділок, 10 травня. Вихідними в травні будуть такі дні: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на продукти в Україні до Великодня залишатимуться стабільними, виробники не бачать підстав для їх здорожчання. Представники Союзу птахівників України підтвердили, що найближчий місяць збільшення цін на яйця та м’ясо птиці не передбачається.

Джерело: Ракурс


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