Дощі та мокрий сніг – погода в Україні 14 квітня. Фото: https://acc.cv.ua/news

https://racurs.ua/ua/n153194-doschi-ta-mokryy-snig-pogoda-v-ukrayini-14-kvitnya-karta.html

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Погода в Україні у середу, 14 квітня, зіпсується — сильні дощі з мокрим снігом і похолодання захоплять західну частину країни.

Вночі на заході температура впаде до 3° з позначкою плюс, вдень очікується від 5−12° тепла. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Невеликі дощі пройдуть на півдні та крайньому сході України. Однак температура повітря в більшості регіонів буде високою — 13−18° тепла вдень та 6−9° вище нуля вночі.

Погода в Києві 14 квітня буде без істотних опадів. Температура вночі очікується 7−9° вище нуля, вдень буде 14−16° тепла.

Погода в Харкові очікується з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9° тепла, а вдень буде 15−17° вище нуля.

Погода в Одесі також буде дощовою. Вдень очікується 10−12° з позначкою плюс, вночі буде 6−8° тепла.

Погода у Львові буде з дощем, очікується похолодання. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, вдень очікується 6−8° з позначкою плюс.

Погода в Карпатах також зіпсується — вночі очікується мокрий сніг, вдень йтиме дощ. Вночі буде 4−6° вище нуля, вдень прогнозують 7−9°тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 14 квітня буде спокійною, протягом дня можливі незначні збурення.

Нагадаємо, в Україну суне серйозне похолодання, витісняючи майже літнє тепло, яке встигло потішити нас минулими вихідними. Про те, що радість була передчасна, свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко.