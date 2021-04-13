Дожди и мокрый снег — погода в Украине 14 апреля. Фото: https://acc.cv.ua/news

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Погода в Украине в среду, 14 апреля, испортится — сильные дожди с мокрым снегом и похолодание захватят западную часть страны.

Ночью на западе температура упадет до 3° с отметкой плюс, днем ​​ожидается от 5−12° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Небольшие дожди пройдут на юге и крайнем востоке Украины. Однако температура воздуха в большинстве регионов будет высокой — 13−18° тепла днем ​​и 6−9° выше нуля ночью.

Погода в Киеве 14 апреля будет без существенных осадков. Температура ночью ожидается 7−9° выше нуля, днем ​​будет 14−16° тепла.

Погода в Харькове ожидается с дождем. Столбики термометров ночью покажут 7−9° тепла, а днем ​​будет 15−17° выше нуля.

Погода в Одессе также будет дождливой. Днем ожидается 10−12° с отметкой плюс, ночью будет 6−8° тепла.

Погода во Львове будет с дождем, ожидается похолодание. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, днем ​​ожидается 6−8° с отметкой плюс.

Погода в Карпатах также испортится — ночью ожидается мокрый снег, днем ​​дождь. Ночью будет 4−6° выше нуля, днем ​​прогнозируют 7−9° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 14 апреля будет спокойной, в течение дня возможны незначительные возмущения.

Напомним, в Украину ползет серьезное похолодание, вытесняя почти летнее тепло, которое успело порадовать нас минувшими выходными. О том, что радость была преждевременной, свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.