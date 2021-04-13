В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Ukrainer

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем правительство периодически обновляет перечень карантинных зон.

Сегодня, 13 апреля, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В результате было принято решение, согласно которому с 00.00 15 апреля Полтавская область оказывается в наиболее строгой по применяемым противоэпидемическим мерам «красной» карантинной зоне.

Ранее Полтавская область находилась в «оранжевой зоне». В течение последних трех дней в регионе фиксировалось превышение установленных МОЗ показателей по госпитализации больных коронавирусом. Также наблюдалось превышение коэффициента выявления новых случаев инфицирования.

На сегодня в «красной» карантинной зоне 12 областей и столица Украины город Киев. В «оранжевой» зоне находятся девять регионов, еще три области — в «желтой» зоне.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе могут ослабить карантин, если количество больных COVID-19 по крайней мере не будет расти.