В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Ukrainer

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Епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим уряд періодично оновлює перелік карантинних зон.

Сьогодні, 13 квітня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

В результаті було ухвалене рішення, згідного з яким з 00.00 15 квітня Полтавська область опиняється у найбільш суворій за застосовуваними протиепідемічними заходами «червоній» карантинній зоні.

Раніше Полтавська область перебувала у «помаранчевій зоні». Впродовж останніх трьох днів у регіоні фіксувалося перевищення встановлених МОЗ показників щодо госпіталізації хворих на коронавірус. Також спостерігалося перевищення коефіцієнту виявлення нових випадків інфікування.

На сьогодні у «червоній» карантинній зоні 12 областей та столиця України місто Київ. У «помаранчевій» зоні перебувають дев’ять регіонів, ще три області — у «жовтій» зоні.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті можуть послабити карантин, якщо кількість хворих на COVID-19 принаймні не зростатиме.