Стало известно, сколько праздничных выходных в мае получат украинцы

Праздники в мае. Фото: Istock

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Выходные в мае 2021 года для украинцев будут затяжными и наполненными праздниками. Последний месяц весны подарит украинским гражданам целых 13 выходных дней и всего 18 рабочих.

Такое количество выходных обусловлено праздниками, которые приходятся на выходные и переносятся на будние дни.

Так, в этом году выходные в мае переносятся по случаю Дня труда, который отмечается 1 мая и Пасхи (по Юлианскому календарю), что в этом году отмечается в воскресенье, 2 мая. Празднование этих дней переносится на понедельник и вторник — 3 и 4 мая соответственно.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне в этом году также приходится на воскресенье, поэтому украинцы дополнительно будут отдыхать в понедельник, 10 мая. На выходных в мае припадут такие дни: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на продукты в Украине к Пасхе останутся стабильными, производители не видят оснований для их подорожания. Представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится.