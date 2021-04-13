Україна не планує повертати окуповані території війною. Фото:

https://racurs.ua/ua/n153198-ukrayina-zaraz-ne-planuie-povertaty-krym-ta-chastynu-donbasu-viyskovym-shlyahom-danilov.html

Ракурс

Військову операцію з повернення окупованих Росією територій Україна зараз не планує.

Київ прагне вирішити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму дипломатичним способом. Про це 13 квітня заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв країн-членів Євросоюзу, акредитованих в Україні, передає прес-служба РНБО в Facebook.

В України на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання — вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом, — наголосив він.

Данілов додав, що ситуація поблизу українських кордонів та нагнітання ситуації на Донбасі — інформаційна війна Російської Федерації, яку вона проводить не лише в Україні, але й Європі.

Як відомо, близько двох тижнів тому Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У Білому дому заявили, що Росія зосередила на кордоні з Україною найбільше число військ з 2014 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не виключає ймовірності російського вторгнення, але він переконаний, що Україна до цього готова. При цьому глава держави наголосив, що президент Джо Байден повинен зробити більше, аби стримати російську агресію та завершити війну на Донбасі.

У Москві заявляли, що не сприймають варіанту війни з Україною, але зазначили, що «Росії небайдужа доля російськомовних на Донбасі».