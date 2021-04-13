Рада перепрацьовує — що розглядають нардепи на двох позачергових засіданнях, фото — ФБ

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Верховна Рада 13 квітня знову перепрацьовує. Після чергового пленарного засідання, на якому традиційно для останніх тижнів розглядали сотні поправок до одного із земельних законів, народні депутати зібралися по обіді на два позачергові.

О 16.00 їх очікує розгляд п’яти питань. Планується розглянути чотири проекти постанови, три з яких стосуються тарифів на електроенергію, енергоносії та послуги розподілу природного газу (№ 4590, № 4609; № 4587).

Згодом Рада збереться на друге засідання, яке ініціювали раніше «слуги народу». У порядку денному 12 питань. Зокрема, планується розглянути у першому читанні проекти кількох важливих законів:

Також у першому читанні заплановані до розгляду три проекти законів, які стосуються сфери освіти. Серед них закон про завершення поточного навчального року (№ 5014) в умовах карантину.

У другому читанні планується розглянути три законопроекти, які стосуються реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті (№ 4475, 4398, 4399).

Частина нардепів вимагає також скасувати попереднє рішення Верховної Ради від 30 березня щодо приватизації об'єктів великої приватизації.