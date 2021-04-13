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Ракурс
Ткг. Фото: Букви

Росія знову зірвала переговори ТКГ, намагаючись протягнути в них терористку

13 кві 2021, 16:05
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Війна на Донбасі триває, водночас переговорний процес щодо врегулювання ситуації знову зайшов у глухий кут. Росія зірвала переговори в рамках Тристоронньої групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Зустріч перенесли 27 квітня. Про це повідомив журналіст Сергій Гармаш на своїй сторінці в Facebook.

Допис журналіста. Скріншот: FacebookВін заявив, що Росія і представники ОРДЛО продовжують протягати в переговорний процес терористку Майю Пирогову. Своєю чергою в Росії вирішили відмовитися від переговорів через участь у засіданні Дениса Казанського, на якого заведено кримінальну справу в ОРДЛО.


Загалом, трюк, задуманий Росією для усунення з переговорного процесу легітимних представників ОРДЛО від України, або перетворення політгруппи в пріснопам’ятну «Консультативну раду» — не вдався. Навіть на тлі військово-психологічного та інформаційного тиску Росії на Україну. Останнє — для мене особливо важливо, — заявив журналіст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що група російських кораблів рухається в Чорне море, вони вже пройшли Ростов-на-Дону. П’ятнадцять військових кораблів Каспійської флотилії Росії продовжують перехід із Каспійського до Чорного моря в рамках «контрольної перевірки».

Джерело: Ракурс


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