Зеленського спровокували — суддя Вовк про намір президента ліквідувати ОАСК. Фото: Слідство. інфо

https://racurs.ua/ua/n153202-zelenskogo-sprovokuvaly-suddya-vovk-pro-namir-prezydenta-likviduvaty-oask.html

Ракурс

Ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва зібрався Володимир Зеленський, на дії президента відреагував очільник ОАСК Павло Вовк.

Друзі, на жаль, а може і на щастя, президент піддався на маніпуляції окремих «активістів» і за сумісництвом агентів іноземного впливу і вніс на розгляд парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, — написав Вовк на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, суд «вже шість років знаходиться під тиском та працює в атмосфері постійних негативних інформаційних кампаній і провокацій».

До цієї новини я ставлюся спокійно. Зрештою система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається згідно з регламентними процедурами, — сказав очільник ОАСК.



Також він зазначив, що суд продовжує роботу в штатному режимі згідно з вимогами законодавства.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва, який відомий своїми резонансними рішеннями та корупційними скандалами.