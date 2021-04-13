Дату подорожчання автопального спрогнозували експерти. Фото:

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Пальне для автомобілів може подорожчати вже цієї весни.

Попит на бензин, дизельне паливо та скраплений газ буде відчуватися через несподівану зупинку білоруського заводу «Нафтан» та невирішену ситуацію з новим нафтотрейдером, який прийшов би на заміну «Роснафти». Через попит може вирости й ціна. Про це 13 квітня директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив у коментарі «Слово і діло».

Наш головний експерт з ринку скрапленого газу Артем Куюн говорить, що весь обсяг скрапленого газу замістити точно не вдасться. Що це означає для цін? Нічого доброго. Буде зростання. Брак газу можна закрити бензином. Але знову ж таки, бензин у запасі ніхто не тримає, значить, зростання попиту підвищить ціни й на нього. Ну і зовсім незрозуміло, як буде з дизелем. Всіх цікавить, а наскільки саме ціни можуть вирости. Не беруся прогнозувати. Це неможливо, коли є дефіцит, — зазначив експерт.



За словами Куюна, чотири роки тому ціна на скраплений газ зросла з 12 грн до 17 грн за літр, при тому, що в балансі бракувало лише 10% палива. Цієї весни ціни можуть стати ще відчутнішими. Подорожчати пальне може у травні.

Нагадаємо, 2 квітня між Кабінетом міністрів і найбільшими мережами АЗС була укладена неформальна угода. Уряд пообіцяв закрити нелегальні АЗС, і припинити торгівлю в країні низькоякісним бензином і дизелем в обмін на фіксацію цін на паливо. У межах меморандуму, ціни на паливо формуватимуться на умовах вільної конкуренції.