У Меркель ответили на действия Путина близ границ Украины

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Действия России у границ Украины и на территории аннексированного Крыма несут угрозу и дестабилизацию. Таким образом отреагировал спикер федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на стягивание Москвой армии к украинской границе якобы под предлогом военных учений.

Массированное усиления ударных сил российских войск на границе с Украиной и в нелегально аннексированном Крыму глубоко беспокоит, — заявил официальный представитель правительства Ангелы Меркель во время брифинга 13 апреля, пишет «Укринформ».

Он также назвал увеличение военного присутствия России «угрожающими и дестабилизирующими мерами».

Зайберт отметил, что Берлин, который входит в число стран «Большой семерки», поддержал заявление G7, в котором от Кремля потребовали способствовать деэскалации ситуации и выполнения своих международных обязательств.

По словам представителя немецкого правительства, Меркель ранее в телефонном режиме призвала президента России Владимира Путина уменьшить присутствие войск в регионе.

Напомним, ранее министры иностранных дел «Большой семерки» — Канады, Франции, Германии, Великобритании, Японии, США и Италии — и высокий представитель ЕС призвали Москву остановить масштабное перемещение войск к границе с Украиной, остановить военную провокацию и принять немедленные меры для деэскалации напряжения.