ГИА в форме ВНО-2021 по желанию позволила сдавать Рада

https://racurs.ua/n153216-gia-v-forme-vno-2021-po-jelaniu-pozvolila-sdavat-rada.html

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ГИА в форме ВНО-2021 по желанию позволила сдавать Верховная Рада, поддержав законопроект № 5014 во время внеочередного заседания во вторник. 298 нардепов проголосовали за этот проект закона в первом чтении и в целом.

Законопроект предусматривает предоставление ученикам (студентам), которые завершают получения полного общего среднего образования, право выбора вида оценивания их результатов — путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания. Целью и задачей законопроекта является минимизация рисков заболевания COVID-19, говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, выпускники школ будут освобождены от обязательного прохождения ГИА в форме ВНО, и смогут самостоятельно выбирать в условиях пандемии, в какой форме сдавать итоговое оценивание, — отметила депутат Лариса Билозир, представляя законопроект за трибуной Рады.

Законопроект предусматривает в связи с ситуацией с распространением коронавируса предоставить ученикам право выбора вида оценивания путем:

годового оценивания,

государственной итоговой аттестации,

ГИА в форме ВНО-2021.



Действие законопроекта будет распространяться на соискателей образования, завершающих обучение в 2020/2021 учебном году.

Напомним, с марта 2020 года обучения в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате.