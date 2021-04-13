Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ГИА в форме ВНО-2021 по желанию позволила сдавать Рада

ГИА в форме ВНО-2021 по желанию позволила сдавать Рада

13 апр 2021, 17:58
999

ГИА в форме ВНО-2021 по желанию позволила сдавать Верховная Рада, поддержав законопроект № 5014 во время внеочередного заседания во вторник. 298 нардепов проголосовали за этот проект закона в первом чтении и в целом.

Законопроект предусматривает предоставление ученикам (студентам), которые завершают получения полного общего среднего образования, право выбора вида оценивания их результатов — путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания. Целью и задачей законопроекта является минимизация рисков заболевания COVID-19, говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, выпускники школ будут освобождены от обязательного прохождения ГИА в форме ВНО, и смогут самостоятельно выбирать в условиях пандемии, в какой форме сдавать итоговое оценивание, — отметила депутат Лариса Билозир, представляя законопроект за трибуной Рады.

Законопроект предусматривает в связи с ситуацией с распространением коронавируса предоставить ученикам право выбора вида оценивания путем:

  • годового оценивания,

  • государственной итоговой аттестации,

  • ГИА в форме ВНО-2021.


Действие законопроекта будет распространяться на соискателей образования, завершающих обучение в 2020/2021 учебном году.

Напомним, с марта 2020 года обучения в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров