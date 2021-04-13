Законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК прокомментировали в «Слуге народа». Фото: РБК-Украина

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Проект закона президента Украины Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда Киева прокомментировали в парламенте.

В партии «Слуга народа» считают, что отдельные судьи ОАСК «поставили интересы зарабатывания денег выше интересов обеспечения прав человека, отстаивания интересов государства и общества». Именно поэтому Зеленским этот законопроект был внесен как неотложный. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Украины и нардеп Федор Вениславский, передает пресс-служба «Слуги народа».

Это означает, что, согласно Конституции, он должен быть рассмотрен Верховной Радой вне очереди. С учетом необходимости прохождения всех процедур (получение заключения профильного комитета по правовой политике, представление альтернативных законопроектов и тому подобное) ВР может рассмотреть и принять его в первом чтении на следующей пленарной неделе, — рассказал Федор Вениславский.



Нардеп подчеркнул, что этот законопроект готовился заранее и получил положительное заключение Высшего совета правосудия, как того требует ч. 2 ст. 125 Конституции Украины. Проект закона предусматривает ликвидацию Окружного административного суда города Киева и передачу полномочий, которые ему принадлежали, к полномочиям Киевского окружного административного суда. Дела ОАСКа будет рассматривать Киевский окружной административный суд, юрисдикция которого распространяется на территорию Киевской области.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева, известного своими резонансными решениями и коррупционными скандалами. Соответствующий законопроект в парламент внесли как неотложный.