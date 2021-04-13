Законопроект Зеленського про ліквідацію ОАСК прокоментували в «Слузі народу». Фото: РБК-Україна

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Проект закону президента України Володимира Зеленського про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва прокоментували в парламенті.

У партії «Слуга народу» вважають, що окремі судді ОАСК «поставили інтереси заробляння грошей вище інтересів забезпечення прав людини, відстоювання інтересів держави і суспільства». Саме тому Зеленським цей законопроект був внесений як невідкладний. Про це заявив представник президента у Конституційному суді України й нардеп Федір Веніславський, передає прес-служба «Слуги народу».

Це означає, що, відповідно до Конституції, він має бути розглянутий Верховною Радою позачергово. З урахуванням необхідності проходження всіх процедур (отримання висновку профільного комітету з правової політики, подання альтернативних законопроектів тощо) ВР може розглянути та ухвалити його в першому читанні наступного пленарного тижня, — розповів Федір Веніславський.



Нардеп наголосив, що цей законопроект готувався заздалегідь і отримав позитивний висновок Вищої ради правосуддя, як того вимагає ч. 2 ст. 125 Конституції України. Проект закону передбачає ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва і передачу повноважень, які йому належали, до повноважень Київського міського окружного адміністративного суду. Справи ОАСКу розглядатиме Київський окружний адміністративний суд, юрисдикція якого поширюється на територію Київської області.

Нагадаємо, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва, що відомий своїми резонансними рішеннями та корупційними скандалами. Відповідний законопроект до парламенту внесли як невідкладний.