ДПА у формі ЗНО-2021 за бажанням дозволила здавати Рада

https://racurs.ua/ua/n153216-dpa-u-formi-zno-2021-za-bajannyam-dozvolyla-zdavaty-rada.html

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ДПА у формі ЗНО-2021 за бажанням дозволила здавати Верховна Рада, підтримавши законопроект № 5014 під час позачергового засідання у вівторок. 298 нардепів проголосували за цей проект закону у першому читанні та в цілому.

Законопроект передбачає надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання — шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Метою і завданням законопроекту є мінімізація ризиків захворювання на COVID-19, йдеться у пояснювальній записці до документу.

Згідно із законопроектом, випускники шкіл будуть звільнені від обов’язкового проходження ДПА у формі ЗНО, і зможуть самостійно обирати в умовах пандемії, в якій формі складати підсумкові оцінювання, — зауважила депутат Лариса Білозір, представляючи законопроект за трибуною Ради.

Законопроект передбачає у зв’язку із ситуацією з поширенням коронавірусу надати учням права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання шляхом:

річного оцінювання,

державної підсумкової атестації,

ДПА у формі ЗНО-2021.



Дія законопроекту розповсюджуватиметься на здобувачів освіти, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році.

Нагадаємо, з березня 2020 року навчання в закладах загальної середньої освіти здійснюється переважно в дистанційному форматі.